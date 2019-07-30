В Белом море терпит бедствие яхта с шестью людьми на борту

На винт судна что-то намоталось, из-за плохих погодных условий водолазы пока не могут помочь.

Яхта с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море близ острова Сосновец. Как сообщил источник Лайфа в экстренных службах, судно терпит бедствие.

По данным собеседника, произошли неполадки с винтом яхты, на который что-то намоталось.

Рядом с местом ЧП находится научное судно "Академик Николай Страхов", которое контролирует ситуацию. Однако пока из-за плохих погодных условий водолазы не могут снять намотку с винта яхты.

В район бедствия следует судно "Академик Александров", которое в случае необходимости отбуксирует яхту в порт.