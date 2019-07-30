Медики сообщили о тяжёлом состоянии Инны Чуриковой

Хотя ранее директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер заявлял, что актрису сегодня могут выписать из больницы.

Состояние актрисы Инны Чуриковой оценивается как тяжёлое. Из сообщения РИА "Новости" со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Склифосовского, она лежит в отделении острых эндотоксикозов.

— Состояние пока тяжёлое, — рассказали медики.

При этом ранее директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер заявил, что Чурикову сегодня могут выписать из больницы.

Народная артистка СССР вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована. Как рассказала сама актриса, падение произошло из-за проблем со зрением, которое начало её в последнее время подводить.