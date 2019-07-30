Renault поднимет цены на свои авто в России с 1 августа

Точная причина повышения цен не называется, но дилеры предполагают, что это связано с инфляцией.

Французская автомобильная корпорация Renault поднимет цены на все свои автомобили в России на один-два процента. Повышение состоится 1 августа. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей трёх дилерских компаний.

По предварительной информации, автомобиль Logan, стоящий сейчас 569 тысяч рублей, подорожает на восемь тысяч. Новинка компании купе-кроссовер Arkana, стоимость которого начинается от 999 тысяч, добавит в цене от 16 до 25 тысяч.

Причины повышения цен пока не известны, но дилеры предполагают, что это связано с инфляцией. По мнению экспертов, позиции компании на рынке останутся прежними, так как основной конкурент Renault в России — АвтоВАЗ — также поднимает цены на свои модели.