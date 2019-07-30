На Урале котёнка зажало в окне. Его вытащили, но лапки спасти не смогли

В городе Верхняя Пышма волонтёры регионального волонтёрского движения помощи животным "Зооспас" спасли маленького котёнка, который застрял в приоткрытом пластиковом окне. Об этом сообщается в группе "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл в многоквартирном доме. Котёнка, наполовину свисающего на улицу из окна восьмого этажа, увидели соседи. Для спасения питомца неравнодушные жильцы связались с волонтёрской группой, поскольку хозяева квартиры в этот момент дома отсутствовали.

— Подъезжая, мы увидели множество людей под домом, кто-то растягивал тент. К нашему прибытию уже были подготовлены условия для спасательной операции, — рассказал волонтёр "Зооспаса" Евгений Зенков, который производил спасательную операцию.

Используя альпинистское снаряжение, мужчина взобрался по фасаду дома до нужного окна и, вытащив котёнка, аккуратно положил его себе в мешок. При этом Зенков добавил, что в квартире находился ещё один котёнок, поэтому важно было закрыть окно во избежание повторения ситуации.

— Вглядевшись, я заметил в глубине квартиры другого котёнка. Пришлось закрыть окно, чтобы предотвратить повторение ситуации. В итоге угол окна удалось прихватить проволочной петлёй и с силой притянуть на себя, — заключил волонтёр.

После того как котёнка спустили вниз, выяснилось, что у него отнялись задние лапы. Сейчас питомец находится в ветеринарной клинике. Денежные средства на лечение малыша уже собрали — их передали очевидцы спасательной операции.