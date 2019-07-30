В России планируют создать беспилотную "Газель"

Также компания работает над автоматизированной системой помощи водителю ADAS, способной повысить безопасность вождения.

На Горьковском автозаводе ведётся разработка беспилотной "Газели". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании ПАО "ГАЗ".

— Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотные автомобили "Газель-NEXT" проходят испытания не только на специальном полигоне, но и ездят по территории завода. Кроме того, компания разрабатывает автомобили с автоматизированными системами помощи водителю ADAS, которые позволят повысить безопасность и комфорт вождения.

О том, как Горьковский автозавод и фонд "Вольное дело" готовят кадры для российских автомобилей-беспилотников, читайте в материале Лайфа.