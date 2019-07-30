В России планируют создать беспилотную "Газель"

На Горьковском автозаводе ведётся разработка беспилотной "Газели". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании ПАО "ГАЗ".
— Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств, — говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотные автомобили "Газель-NEXT" проходят испытания не только на специальном полигоне, но и ездят по территории завода. Кроме того, компания разрабатывает автомобили с автоматизированными системами помощи водителю ADAS, которые позволят повысить безопасность и комфорт вождения.
О том, как Горьковский автозавод и фонд "Вольное дело" готовят кадры для российских автомобилей-беспилотников, читайте в материале Лайфа.
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