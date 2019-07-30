На концерте Rammstein в Москве поймали находящегося в розыске беглеца

Московские правоохранители уже уведомили своих череповецких коллег об этой "находке".

Жителя Череповца, находившегося в розыске, задержали на концерте группы Rammstein в "Лужниках" 29 июля. Об этом сообщает агентство "Москва".

32-летний Виталий З. находился в федеральном розыске по делу о причинении среднего вреда здоровью. В апреле ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Столичные полицейские уже сообщили череповецким коллегам о поимке нарушителя.

Ранее сообщалось, что на концерте группы Metallica задержали преступника-беглеца из Самары.