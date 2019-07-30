Земфира рассказала о первом нападении безумного фаната, разбившего ей машину

Ранее мужчина уже угрожал и проявлял агрессию по отношению к рок-исполнительнице.

Певица Земфира рассказала, что с фанатом, который несколько дней назад разбил её автомобиль, она "знакома" давно. Упорный поклонник пытался привлечь внимание исполнительницы и раньше.

В частности, прошлой зимой он подкараулил Земфиру возле дома. Неадекватный гражданин пытался завязать с ней разговор, но у него это получалось плохо, поскольку его речь была бессвязной. При этом на отказ певицы продолжить общение он среагировал агрессивно, начав громко кричать.

— Когда я ему в очередной раз сказала, что мне надо работать, молодой человек, мол, идите отсюда, а не то я вызову наряд полиции, его реакция была психопатического характера. Он стал орать на весь двор, люди даже стали выглядывать в окно, — рассказала певица в беседе с "Московским комсомольцем".

По словам исполнительницы, ей удалось улизнуть от фаната лишь через 15 минут, когда к дому подошла соседка с собакой.

Напомним, что вечером 27 июля в полицию обратилась Земфира с заявлением о том, что её "мерседес" пострадал от рук вандала. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался фанат творчества певицы, который подобным образом пытался привлечь внимание звезды.