Камеры сняли, как на самом деле ребёнок оказался в камере хранения супермаркета

Малыш играл в ячейках, а стоявшая рядом женщина следила за ним и не оставляла одного.

В ГСУ СК РФ по Московской области опровергли информацию о том, что в Сергиевом Посаде женщина заперла сына в камере хранения супермаркета и ушла за покупками. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что мальчик самостоятельно несколько раз залезал и вылезал из ячеек.

— Женщина не помещала ребёнка в ячейку камеры хранения и не оставляла его внутри закрытым, — сообщили в ведомстве.

По информации источника Лайфа, посетительница магазина стояла рядом с малышом и наблюдала, как он играет. Спустя некоторое время к ней подошла знакомая и в шутку закрыла мальчика в ячейке. На несколько секунд ребёнок оказался взаперти, так как на камере хранения заклинило замок. Вскоре женщинам удалось открыть дверь, они посадили малыша в коляску и ушли.