Глава МВД Украины обвинил Порошенко в "бессовестной лжи"

В частности, Аваков считает необоснованными претензии бывшего лидера Незалежной к работе полиции во время парламентских выборов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бывший лидер страны Пётр Порошенко "бессовестно лжёт", оправдывая своё поражение на парламентских выборах тем, что против него якобы работала полиция. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

Ранее в интервью местному изданию экс-глава государства рассказал, что во время внеочередных выборов в Верховную раду против партии "Европейская солидарность", которую он возглавляет, работала полиция, а также "организованные группы" внутри страны.

Аваков же подчеркнул, что сотрудники МВД работали исключительно на честные выборы, на украинцев и на всю страну в целом.

— Увы, для Порошенко лгать — это как дышать, поэтому он проигрывает! Он довёл страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку, — сказал министр.

Кроме того, он добавил, что на Украине можно было бы "многого добиться", если бы бывший лидер Незалежной не концентрировался на "борьбе за власть и деньги".

Напомним, на Украине в отношении экс-президента ведётся уже 11 уголовных дел. Сам Порошенко, комментируя в июне заведённые уголовные дела, заявил, что персонально ни одно из них не возбуждено. Он подчеркнул, что гордится каждым открытым уголовным делом.