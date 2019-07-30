Четыре человека погибли при пожаре в теплицах в Кировской области

Отмечается, что погибшие проживали на втором этаже деревянного строения, в котором и произошёл пожар.

В Кировской области четыре человека погибли в результате пожара в тепличном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

— В результате возгорания в огне погибло четыре человека: 23, 28, 54 и 62 лет, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в Шабалинском районе в ночь с 29 на 30 июля. Возгорание произошло в одном из деревянных двухэтажных строений комплекса промышленных теплиц. Все погибшие были сотрудниками предприятия и проживали на втором этаже здания. Также известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован с ожогами.

Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.