Суд арестовал начальника уголовного розыска Приморья

Дело возбуждено по статье "Злоупотребление полномочиями", расследование ведёт центральный аппарат СКР.

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Само заседание проходило в закрытом режиме.

Тем не менее уже известно, что, по версии следствия, Миляев информировал своего знакомого бизнесмена, который занимался рубкой леса, о запланированных проверках. Делалось это не безвозмездно. По имеющейся информации, лишь за прошедший год тот предприниматель передал Миляеву в качестве "его доли" более пяти миллионов рублей.

Миляев был арестован на два месяца. Другие подробности выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, как сотрудники Уссурийской таможни выявили крупную контрабанду ценных пород древесины в Китай общей стоимостью более 40 миллионов рублей, которую организовал житель Приморья.