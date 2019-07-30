В Омске 10-летний мальчик провалился в яму с кипятком

Ребёнку удалось самостоятельно выбраться из западни, однако он успел получить серьёзные ожоги ног.

В Омске десятилетний мальчик провалился в яму с кипятком и получил ожоги ног, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошёл в понедельник, 29 июля, возле жилых многоэтажных домов по улице Завертяева. Согласно предварительной информации, ребёнок шёл возле своего дома и обходил лужу, когда провалился в яму с кипятком. Она образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой.

В результате мальчик получил ожоги конечностей второй и третьей степени. Сейчас он находится в ожоговом отделении детской больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Следователи выясняют все детали и обстоятельства инцидента. При этом правоохранительные органы уже установили организацию, ответственную за работу и состояние трубопроводов в районе происшествия. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.