В Омске 10-летний мальчик провалился в яму с кипятком

В Омске десятилетний мальчик провалился в яму с кипятком и получил ожоги ног, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Инцидент произошёл в понедельник, 29 июля, возле жилых многоэтажных домов по улице Завертяева. Согласно предварительной информации, ребёнок шёл возле своего дома и обходил лужу, когда провалился в яму с кипятком. Она образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой.
В результате мальчик получил ожоги конечностей второй и третьей степени. Сейчас он находится в ожоговом отделении детской больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Следователи выясняют все детали и обстоятельства инцидента. При этом правоохранительные органы уже установили организацию, ответственную за работу и состояние трубопроводов в районе происшествия. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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