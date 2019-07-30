Боксёра Ковалёва сняли с рейса за "денежный дождь" на борту

Одна из пассажирок заявила бортпроводникам, что чувствует себя некомфортно и небезопасно.

Российского чемпиона WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва сняли с рейса Майами — Лос-Анджелес. Как сообщает портал The Athletic, спортсмена обвинили в неподобающем поведении в отношении пассажирки.

По данным издания, 15 июля одна из пассажирок заявила, что боксёр взял её за руку, начал целовать и осыпать деньгами. Потерпевшая заявила бортпроводникам, что чувствует себя некомфортно и небезопасно. Тогда капитан судна принял решение снять Ковалёва с самолёта.

И это далеко не первая выходка россиянина. В июле 2018 года его арестовали в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, но спустя время выпустили под залог.