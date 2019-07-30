Генпрокуратура проверит работу пенсионных фондов

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Правовую оценку получат факты незаконного перевода средств из Пенсионного фонда России.

В августе Генеральная прокуратура начнёт массовую проверку работы пенсионных фондов по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана.

По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К её организации стоит подойти с особой тщательностью, — отметил Буксман.

По словам замгенпрокурора, правовую оценку должны получить нецелевое использование средств и факты незаконного перевода накоплений из Пенсионного фонда России.

О том, чем обернётся заморозка накопительной пенсии, читайте в материале Лайфа.

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