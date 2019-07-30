Генпрокуратура проверит работу пенсионных фондов

Правовую оценку получат факты незаконного перевода средств из Пенсионного фонда России.

В августе Генеральная прокуратура начнёт массовую проверку работы пенсионных фондов по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана.

— По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К её организации стоит подойти с особой тщательностью, — отметил Буксман.

По словам замгенпрокурора, правовую оценку должны получить нецелевое использование средств и факты незаконного перевода накоплений из Пенсионного фонда России.

О том, чем обернётся заморозка накопительной пенсии, читайте в материале Лайфа.