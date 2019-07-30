Генпрокуратура порекомендовала жёстко пресекать организацию незаконных акций

Генеральная прокуратура России предписала жёстко пресекать организацию незаконных и несогласованных акций. Об этом в ходе заседания коллегии заявил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
— Последнее событие в Москве диктует необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования, — отметил он.
Напомним, что 14 и 27 июля в столице прошли несогласованные акции, которые были организованы незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму. В минувшую субботу, по данным полиции, за различные нарушения было задержано 1074 человека.
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