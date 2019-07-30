Сибирские рыбаки выловили из Оби "личинку Лунтика"

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Фото © zen.yandex / Мясник Бурнев

По другим версиям, загадочное животное является результатом экспериментов новосибирских учёных.

Жители Новосибирска выловили странное существо из реки Оби. Фотографию "монстра" опубликовал на канале в "Яндекс.Дзен" пользователь с ником Мясник Бурнев.

<p>Фото © zen.yandex / <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/153162/pub_5d3c51d87cccba00ac251dd1_5d3c521fc49f2900ad0b2f5c/scale_2400" target="_blank">Мясник Бурнев</a></p>

По мнению автора, существо могло появиться на свет в результате экспериментов в новосибирском Академгородке. В комментариях же высказывались разные версии: от "личинки Лунтика (героя российского мультфильма. — Прим. Лайфа) до "обожравшегося тритона" и "недоспелой жабы".

При этом автор задался вопросом, что же это за существо, и действительно нашёл некое сходство с тритоном.

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