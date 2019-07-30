Сибирские рыбаки выловили из Оби "личинку Лунтика"

По другим версиям, загадочное животное является результатом экспериментов новосибирских учёных.

Жители Новосибирска выловили странное существо из реки Оби. Фотографию "монстра" опубликовал на канале в "Яндекс.Дзен" пользователь с ником Мясник Бурнев.

По мнению автора, существо могло появиться на свет в результате экспериментов в новосибирском Академгородке. В комментариях же высказывались разные версии: от "личинки Лунтика (героя российского мультфильма. — Прим. Лайфа) до "обожравшегося тритона" и "недоспелой жабы".

При этом автор задался вопросом, что же это за существо, и действительно нашёл некое сходство с тритоном.