Зорро спас мужчину с инсультом на рейсе из Томска в Москву

Ему и другим пассажирам удалось убедить членов экипажа, что больному необходимо лежать, а не сидеть.

Пассажир Зорро (и это его настоящее имя) спас соседа на рейсе из Томска в Москву. Как сообщает Mash, он заметил, что мужчина обмяк и закатил глаза. Бортпроводники при этом думали, что пассажир просто устал.

Зорро стал толкать путешественника, но тот никак не реагировал. Когда пассажир позвал на помощь, оказалось, что у его соседа случился инсульт.

К счастью, на борту самолёта были медики. Вместе с Зорро им удалось убедить экипаж, что мужчине с инсультом необходимо находиться в лежачем положении. В аэропорту самолёт встретила карета скорой помощи, пассажира удалось спасти.

Ранее Лайф рассказывал, как 19-летняя пассажирка спасла пилота, упавшего в обморок на рейсе из Тивата в Москву.