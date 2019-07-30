Москва пережила самую холодную ночь июля

Тем не менее температурный минимум этого лета остался прежним — 4 июня было всего 8,3 градуса.

Ночь с 29 на 30 июля стала самой холодной в Москве за месяц. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на специалистов столичного метеобюро.

В районе базовой станции ВДНХ зафиксировали температуру в +9,5 градуса. Предыдущий температурный минимум месяца был отмечен 1-го числа. Тогда воздух остыл до +10,4 градуса. Согласно историческим наблюдениям, в 1973 и 2006 годах 30 июля было ещё прохладнее — по +7,6 градуса. Максимальная же температура была зафиксирована в 1936 году — +36,5 градуса.

Самой холодной ночью текущего лета остаётся 4 июня. Тогда термометры показали лишь +8,3 градуса.

Ранее сообщалось, что жителей столицы 30 июля ждёт прохладная погода с ветром и дождями.