Минобороны Литвы увидело угрозу в российском приложении FaceApp

Основная проблема, как отмечают литовские власти, связана с правилами использования, которые требуют от пользователя согласия на предоставление доступа к данным.

Национальный центр кибербезопасности при Министерстве национальной обороны Литвы усомнился в безопасности российского приложения FaceApp. Об этом сообщает портал "Sputnik Литва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основная проблема, как отмечают литовские власти, связана с правилами использования, которые требуют от пользователя согласия на предоставление FaceApp бесплатного доступа к данным.

— С учётом того, что программа создана российским производителем программного оборудования Wireless Lab, эти требования "усиливают впечатление непропорциональности между профилем, предоставляемыми услугами и понесёнными потребителем затратами", — говорится в сообщении.

Напомним, FaceApp — приложение, которое создала российская компания Wireless Lab. Программа ретуширует фотографии, позволяет менять прическу или визуально изменить возраст. Ранее врач объяснил, почему FaceApp может "состаривать" неправильно.