Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли мумию

Человеческие останки были обмотаны тканью и скотчем. Кроме того, на теле убитого были обнаружены следы от гвоздей.

Во время сноса церковной лавки под Нижним Новгородом строители обнаружили мумифицированное тело убитого человека. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошёл в деревне Гремячки на территории церкви Смоленской иконы Божией матери. Тело неизвестного было замуровано в стену лавки. Убитого обнаружили строители, которые вывозили грузовик с битым кирпичом. Среди материалов, оставшихся после сноса, они заметили останки, завёрнутые в ткань и обмотанные скотчем.

На место вызвали сотрудников полиции. Правоохранители доставили тело в морг, где его осмотрели судмедэксперты. По их мнению, череп человека был сильно повреждён, а на теле присутствовали многочисленные следы от вбитых гвоздей. По словам врачей, человек был убит как минимум десять лет назад и заложен кирпичом.

По данному факту правоохранительными органами была начата проверка. Также проводятся следственные мероприятия. По одной из версий СКР, человек был убит в ритуальных целях.