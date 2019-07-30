Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли мумию

Во время сноса церковной лавки под Нижним Новгородом строители обнаружили мумифицированное тело убитого человека. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошёл в деревне Гремячки на территории церкви Смоленской иконы Божией матери. Тело неизвестного было замуровано в стену лавки. Убитого обнаружили строители, которые вывозили грузовик с битым кирпичом. Среди материалов, оставшихся после сноса, они заметили останки, завёрнутые в ткань и обмотанные скотчем.
На место вызвали сотрудников полиции. Правоохранители доставили тело в морг, где его осмотрели судмедэксперты. По их мнению, череп человека был сильно повреждён, а на теле присутствовали многочисленные следы от вбитых гвоздей. По словам врачей, человек был убит как минимум десять лет назад и заложен кирпичом.
По данному факту правоохранительными органами была начата проверка. Также проводятся следственные мероприятия. По одной из версий СКР, человек был убит в ритуальных целях.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram