Подросток помочился на Вечный огонь под Саратовом

Действия школьников могут квалифицировать как "вандализм" или "осквернение". От этого и будет зависеть наказание.

В городе Марксе Саратовской области подросток справил нужду на мемориале Вечного огня. Нарушителя и его друга задержали, третьего приятеля ищут. Об этом Лайфу рассказали в региональном УМВД.

— Сейчас проводится проверка по их местонахождению. Вчера личности их всех троих установили — все они 2003 года рождения, двоих вчера допросили, — отметила сотрудница МВД.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД отметили, что в зависимости от квалификации их деяний, оно, возможно, подпадает под статьи "Вандализм" и "Осквернение".