Украина отметит День независимости в "новом формате"с Зеленским в главной роли

На День независимости Украины, который ежегодно отмечается 24 августа, пройдёт "шествие достоинства" при участии президента страны Владимира Зеленского. Об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Политик отметил, что в этом году украинцы будут праздновать дату провозглашения независимости государства в "новом формате". Так, традиционный парад "в советских традициях" вместе с дорогой демонстрацией техники канет в лету. Вместо него на центральной улице пройдёт "шествие достоинства".

— Это мероприятие в европейском стиле призвано создать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина, — подчеркнул Богдан.

Кроме того, политик добавил, что в шествии примут участие лидер Незалежной Владимир Зеленский, а также другие представители власти. По окончании мероприятия президент обратится к своим согражданам, после чего состоится праздничный концерт.

Напомним, что Зеленский отменил "помпезный и недешёвый" военный парад в Киеве, который традиционно проводился в День независимости 24 августа. С отменой парада категорически не согласился бывший глава государства Пётр Порошенко, считающий данное решение "недальновидным".