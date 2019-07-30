Россиянка меняла внешность и обманывала белорусов на миллионы

Потерпевшими по уголовному делу признаны 10 человек. Женщина находится под стражей.

В Белоруссии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержали 44-летнюю гражданку России Елену Модину, сообщили в республиканском Следственном комитете.

По версии правоохранителей, с 2017 по 2019 год россиянка, находясь в Белоруссии, обманывала местных жителей и иностранцев. В несколько этапов она выманила у потерпевших 38 тысяч евро (около двух миллионов 684 тысяч рублей), более двух тысяч долларов США (более 127 тысяч рублей) и 18 тысяч белорусских рублей (около 562 тысяч российских рублей).

Для общения со своими жертвами Модина использовала различные социальные сети и мессенджеры, иногда встречалась с ними лично. Она представлялась как женщиной, так и мужчиной.

— Искусно женщина превращалась в мужчину и, наоборот, из мужчины в женщину. Женщина разговаривала с акцентом, с акцентом на нескольких языках, легко меняла свою внешность, легко входила в доверие, профессиональный психолог, располагала к себе, — рассказали в СК.

В ведомстве отметили, что Елена Модина на протяжении длительного времени находилась в розыске на территории РФ, а также на территории Украины. Обвиняемая вела кочевой образ жизни и надолго нигде не задерживалась.