Умер народный художник Валерий Кокурин

Искусствоведы еще при жизни признали его из самых ярких и самобытных колористов.

Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни. Об утрате сообщает Владимирское региональное отделение Союза художников России. Панихида состоится завтра в Успенском соборе Княгинина монастыря. Причины смерти живописца не уточняются.

Валерий Кокурин был художником–пейзажистом, в чьих работах чувствовалось его обстренное чувство цвета. Искусствоведы еще при жизни признали его из самых ярких и самобытных колористов.

На его счету звание Народного художника РФ (1998), диплом Российской академии художеств (1999), золотая медаль Российской академии художеств (2005), звание лауреата премии Союза художников России им А.П. Грицая (2006) и множество других титулов и наград.

Лайф приносит свои соболезнования родным и близким живописца.