Умер народный художник Валерий Кокурин

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Фото © Попов Геннадий/Фотохроника ТАСС

Искусствоведы еще при жизни признали его из самых ярких и самобытных колористов.

Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни. Об утрате сообщает Владимирское региональное отделение Союза художников России. Панихида состоится завтра в Успенском соборе Княгинина монастыря. Причины смерти живописца не уточняются.

Валерий Кокурин был художником–пейзажистом, в чьих работах чувствовалось его обстренное чувство цвета. Искусствоведы еще при жизни признали его из самых ярких и самобытных колористов.

<p>Работа Кокурина (без названия) © В<a href="https://vshr.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%B3/#ohude" target="_blank">ТОО &#34;Союз художников России&#34;</a></p>

<p>Работа Кокурина &#34;Тревожно&#34; © <a href="https://vshr.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%B3/#ohude" target="_blank">ВТОО &#34;Союз художников России&#34;</a></p>

На его счету звание Народного художника РФ (1998), диплом Российской академии художеств (1999), золотая медаль Российской академии художеств (2005), звание лауреата премии Союза художников России им А.П. Грицая (2006) и множество других титулов и наград.

Лайф приносит свои соболезнования родным и близким живописца.

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