Эксперт объяснил Лайфу, почему Сочи обогнал Турцию по числу туристов

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Фото © Shutterstock

Большинство россиян летом предпочитают отдыхать в России. Именно этой причиной PR-директор компании Aviasales Янис Дзенис в беседе с Лайфом объяснил тот факт, что Сочи обогнал Турцию по числу российских туристов.

— Турция — зарубежное направление номер один, но в летний период —курорты Краснодарского края и Крым, это под 30% всех вылетов, — отметил эксперт.

По его словам, 70% россиян предпочитают отдых в родной стране. Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что курорты Краснодарского края посетило уже более семи миллионов человек.

Автор:
НН
Никита Никонов
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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