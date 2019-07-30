Режим ЧС введён уже в пяти регионах России, горит более 2,7 млн га леса

Режим чрезвычайной ситуации введён уже в пяти российских регионах из-за лесных пожаров. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти субъектах РФ
Дмитрий Кобылкин
По его словам, леса горят на площади уже 2,7 миллиона гектаров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
Глава ведомства отметил, что региональными силами задействованы 95% личного состава федеральной авиалесохраны и имеющаяся техника. Более того, чтобы не допустить распространение огня на соседние регионы, в Красноярский край переброшено 100 десантников, ещё столько же готовы отправиться.
Ранее режим ЧС был введён в трёх регионах Сибири.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram