Возбуждено ещё два дела о нападениях на росгвардейцев в ходе акции 27 июля

В первом случае речь идёт о распылении перцового газа, а во втором — о броске куска бордюра в сторону военнослужащих.

Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела по фактам нападений на военнослужащих Росгвардии во время несанкционированного митинга 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На данный момент дела возбуждены с формулировкой "В отношении неустановленных лиц".

— Одно по факту распыления перцового газа, в результате чего пострадало два бойца Росгвардии. Поводом к возбуждению второго дела стал бросок фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих, — приводит агентство слова собеседника.

Таким образом, после несогласованной акции протеста в центре столицы возбуждены уже три уголовных дела по статье "Применение насилия к представителям власти". Первое из них было возбуждено вчера, подозреваемый уже арестован. Речь идёт о 48-летнем Евгении Коваленко, который метнул мусорный бак в сотрудника спецподразделения Росгвардии.

Напомним, что всего на субботнем митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. А московские суды получили более 200 административных протоколов на участников несанкционированной акции.