Путин потребовал не гонять людей на диспансеризацию "за тридевять земель"

В феврале глава государства поручил упростить процедуры по диспансеризации и профилактическим осмотрам граждан.

Президент России Владимир Путин заявил, что диспансеризация для граждан должна быть реальна и доступна.

— Проследите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и всё, — заявил глава государства на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Российский лидер отметил, что для этого в регионе необходимо использовать мобильные медицинские комплексы.

Напомним, осенью 2018 года Владимир Путин подписал закон о предоставлении раз в три года работающим гражданам выходного дня для диспансеризации. В феврале 2019 года глава государства поставил задачу упростить прохождение диспансеризации.