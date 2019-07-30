Переполох из-за ребёнка в камере хранения устроил перенервничавший покупатель

Местный житель переволновался из-за инцидента с ребёнком и принял домысел за действительность.

Панику в социальных сетях относительно ребёнка, якобы запертого в камере хранения супермаркета в Сергиевом Посаде, поднял местный житель.

Мужчина даже записал видеообращение, в котором рассказал, что вместе с другом заглянул после работы в продуктовый магазин, где и стал свидетелем инцидента. По его словам, он услышал "детский вой" из закрытой ячейки для хранения.

На место вызвали сотрудников магазина, которые якобы начали вскрывать железную дверку, за которой находился двухлетний малыш. Но, по словам очевидца, эту операцию прервала мать ребёнка, которая открыла ячейку и заявила, что ребёнок залез туда сам.

Однако, как свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, которые ранее оказались в распоряжении Лайфа, информация, предоставленная местным жителем, является недостоверной. Малыш играл возле камер под присмотром матери.