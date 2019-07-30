В Бурятии нашли пропавшую группу туристов, один из них погиб

Мужчине стало плохо, более часа попутчики пытались реанимировать его, но безуспешно.

Спасатели обнаружили группу туристов, пропавшую в Бурятии накануне, 29 июля. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах региона.

Один турист погиб, остальные доставлены на базу Байкальского ПСО вертолётом Ми-8. Тело погибшего передано сотрудникам МВД РФ.

Как стало известно, до ЧП туристы причалили к скальному берегу, чтобы размять ноги. В этот момент одному из членов группы стало плохо, попутчики оказали ему помощь, однако позже его состояние ухудшилось. Туристы более часа пытались безуспешно реанимировать его.

Ранее Лайф сообщал, что туристы совершали сплав по реке и попросили помощи в эвакуации, но вчера из-за погодных условий к ним не смог вылететь спасательный вертолёт.