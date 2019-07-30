Сочи заполонили гигантские американские летающие тараканы

В Китае их называют "очень живучими маленькими вредителями" и делают из них спиртовой настой для заживления ран.

На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из крупнейших в мире. Как рассказали в Сочинском национальном парке, длина тела насекомых достигает пяти сантиметров, а с усами превышает девять сантиметров.

Такие тараканы хорошо летают. В холодных широтах они живут исключительно в зданиях, а в таких тёплых районах, как Сочи, обитают и в домах, и в природной среде.

— Тараканы — полифаги, то есть едят практически любые органические остатки. Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того, они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются, — уточнили в нацпарке.

По мнению специалистов, появление в Сочи американских тараканов может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов.

— Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье, — подчеркнули эксперты.

Ранее Лайф рассказывал, почему тараканы не исчезнут никогда.