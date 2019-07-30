Названы самые популярные в России автомобили с пробегом

Наибольшее предпочтение соотечественники отдали таким б/у машинам, как Ford Focus, Lada 2114 и седану Lada 2107.

По итогам 2019 года самым популярным автомобилем с пробегом на отечественном рынке стала легковушка Ford Focus. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

На вторичном рынке предпочтение этой модели американской автомобильной марки Ford в первый летний месяц отдали 11,6 тысячи россиян. На втором месте в рейтинге самых популярных машин с пробегом оказался хэтчбек Lada 2114 (11,5 тысячи проданных авто). Тройку лидеров по традиции замыкает отечественный седан Lada 2107.

Кроме того, в десятку рейтинга попали корейские Hyundai Solaris (9,6 тысячи) и KIA Rio (8,9 тысячи), а также Toyota Corolla, Lada 2170, Lada 2110, Toyota Camry и Lada 4x4 , которую в июне этого года на вторичном рынке купили 6,9 тысячи россиян.

В общей сумме за первый месяц лета, по данным аналитического центра, было продано 457,6 тысячи автомобилей с пробегом.