В Казани задержали мужчину, который нанёс знакомому 57 ножевых ранений

В Казани обнаружили тело 63-летнего местного жителя с 57 ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Видеозапись с места преступления опубликовало .
Тело обнаружили соседи жертвы, увидевшие следы крови, тянувшиеся из его квартиры на улицу. В тот же день был задержан 64-летний подозреваемый. Рассматривается версия, что конфликт между мужчинами возник во время распития спиртных напитков. Отмечается, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Подозреваемый заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
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