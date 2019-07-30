В Казани задержали мужчину, который нанёс знакомому 57 ножевых ранений

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По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник в ходе распития спиртных напитков.

В Казани обнаружили тело 63-летнего местного жителя с 57 ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Видеозапись с места преступления опубликовало СУ СКР по Татарстану.

Тело обнаружили соседи жертвы, увидевшие следы крови, тянувшиеся из его квартиры на улицу. В тот же день был задержан 64-летний подозреваемый. Рассматривается версия, что конфликт между мужчинами возник во время распития спиртных напитков. Отмечается, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемый заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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