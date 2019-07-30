Мосгорсуд признал законным арест Навального на 30 суток

Защита надеялась отменить вердикт Симоновского суда из-за состояния здоровья оппозиционера: у него крапивница.

Мосгорсуд признал законным административный арест Алексея Навального за призывы к несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты Навального о прекращении ареста в связи с диагностированной у него "аллергической реакцией на неизвестный возбудитель".

Напомним, что 24 июля Симоновский суд Москвы назначил блогеру 30 суток ареста по обвинению в повторном нарушении установленного порядка организации митинга. Навальный призывал своих сторонников выйти на несогласованную акцию, которая состоялась 27-го числа.

А уже 28 июля Навальный был доставлен из изолятора в больницу с острой аллергической реакцией, отёком лица и покраснением кожных покровов. Блогер был осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, поставившим Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотёк параорбитальной области", что и спровоцировало отёки и высыпания на лице.

Ранее Навального уже выписали из больницы и вернули в изолятор.