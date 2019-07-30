Жителя Астраханской области приговорили к 9 годам колонии за подготовку теракта

Он незаконно проникал на территорию ЗАТО и изучал военные объекты для нападения.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии и штрафу в размере десяти тысяч рублей жителя Астраханской области Василия Власенко, готовившего теракт на территории закрытого административно-территориального образования "Знаменск".

Как сообщается на сайте суда, в июле 2018 года Власенко незаконно приобрёл огнестрельное оружие и гранату. В период с июля по октябрь он изучал пути подхода и незаконно проникал на территорию ЗАТО. Там он искал военные объекты для нападения и изучал их антитеррористические системы безопасности, фотографируя увиденное на камеру мобильного телефона.

Совершить теракт Власенко не успел, так как был задержан. Как отмечается, приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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