Очень нервный таксист напугал пассажирку в Москве — видео

Водитель остановился только после того, как женщина позвонила в экстренные службы.

Очередной скандал с участием таксистов произошёл в Москве. Видеоролик инцидента опубликован в группе "ВКонтакте" Police News.

На кадрах видно, как таксист агрессивно бьёт руками по рулю и говорит, что "тоже нервничает". В ответ пассажирка просит его остановить машину. Таксист соглашается, но требует за это деньги, что не устраивает женщину. Судя по разговору, автомобиль был вызван к аэропорту Шереметьево.

В описании к видеоролику говорится, что водитель остановил машину только, когда пассажирка позвонила по номеру 112. После этого он выбросил её вещи из багажника и уехал.

Ранее сообщалось, что таксист отобрал телефон и деньги у пассажирки на юго-западе Москвы.