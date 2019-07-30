В Подмосковье 14 человек отравились неизвестным газом

В Московской области 14 рабочих отравились неизвестным газом на производстве. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.
По его данным, пострадавшие сами обратились в поликлинику в посёлке Горки Ленинские. Их срочно доставили в подмосковные больницы Подольска, Видного и Домодедова. Состояние рабочих оценивается как средней тяжести.
Причиной массовой интоксикации, по некоторым данным, стало несоблюдение норм безопасности при дезинфекции помещений.
Ранее Лайф писал о том, как в Тамбовской области многодетная семья из восьми человек отравилась грибами.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram