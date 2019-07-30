В Подмосковье 14 человек отравились неизвестным газом

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Фото © Сергей Петров / ТАСС

В Московской области 14 рабочих отравились неизвестным газом на производстве. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

По его данным, пострадавшие сами обратились в поликлинику в посёлке Горки Ленинские. Их срочно доставили в подмосковные больницы Подольска, Видного и Домодедова. Состояние рабочих оценивается как средней тяжести.

Причиной массовой интоксикации, по некоторым данным, стало несоблюдение норм безопасности при дезинфекции помещений.

Ранее Лайф писал о том, как в Тамбовской области многодетная семья из восьми человек отравилась грибами.

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