Учёные вылечили плодовых мушек от болезни Стивена Хокинга

Генетикам удалось обратить вспять развитие бокового амиотрофического склероза — заболевания, которое до сих пор считалось неизлечимым.

Американские учёные определили ключевой ген, лежащий в основе бокового амиотрофического склероза — тяжёлого заболевания нервной системы, которое погубило, в частности, всемирно известного учёного Стивена Хокинга. БАС был диагностирован ему в возрасте 22 лет. Большую часть своей жизни он передвигался в инвалидном кресле, утратив со временем даже способность разговаривать.

Ген RPS25, о котором идёт речь, участвует в синтезе веществ, разрушающих нервные клетки при боковом амиотрофическом склерозе. А блокировка этого гена, как выяснили генетики, позволяет продлевать жизнь поражённых болезнью живых существ.

Опыт провели на плодовых мушках. Активность гена искусственно снизили, из-за чего уровень опасного белка упал примерно на 50%, а продолжительность жизни крылатых подопытных в итоге возросла. Учёные надеются, что результаты их исследования открывают ранее неизвестные пути для терапии смертельного заболевания.

Стивен Хокинг — бывший профессор математики в Кембриджском университете и автор книги "Краткая история времени", которая стала международным бестселлером. А ещё — физик-теоретик, космолог, автор научных трудов о гравитационной сингулярности в рамках общей теории относительности и теоретического предсказания выделения чёрными дырами излучения, часто именуемого излучением Хокинга.

Боковой амиотрофический склероз ему поставили в 1963 году. Тогда врачи отвели Хокингу всего два-три года жизни, однако он прожил до старости (76 лет) и оставил после себя огромное научное наследие. Какой была эта жизнь, которая почти полностью прошла в инвалидном кресле, читайте на сайте uznayvse.ru