Житель Югры в суде добился права служить в армии

Молодой человек не был призван, так как ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело.

Суд Нижневартовска удовлетворил иск местного жителя, требовавшего дать ему право пройти службу в армии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы суда.

— Житель Нижневартовска обратился с иском в городской суд о признании незаконным решения военкомата Нижневартовска и Нижневартовского района о его негодности для службы по призыву, — говорится в сообщении.

Судья удовлетворила заявление. Ранее молодого человека не допустили к службе из-за того, что в прошлом против него возбудили уголовное дело. Анонимный источник в военкомате Нижневартовска рассказал изданию, что, как правило, на людей с уголовным прошлым существует отдельный план по призыву, но на этот раз такого плана не было.