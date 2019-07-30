Два человека погибли в страшном ДТП с маршруткой в Амурской области

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Пассажирская маршрутка Mercedes столкнулась с легковушкой Toyota Camry на федеральной трассе в Амурской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

<p>Фото © LIFE</p>

В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Ещё двое пассажиров автомобиля были госпитализированы.

<p>Фото © LIFE</p>

Также известно, что в больницу за медицинской помощью обратились три человека, которые в момент аварии находились в маршрутке. За другими пассажирами выехал запасной автобус.

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