Два человека погибли в страшном ДТП с маршруткой в Амурской области

Пассажирская маршрутка Mercedes столкнулась с легковушкой Toyota Camry на федеральной трассе в Амурской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Ещё двое пассажиров автомобиля были госпитализированы.

Также известно, что в больницу за медицинской помощью обратились три человека, которые в момент аварии находились в маршрутке. За другими пассажирами выехал запасной автобус.