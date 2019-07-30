Названы города России с самыми дешёвыми и дорогими гамбургерами

В зависимости от региона на территории страны можно купить бургер как за 289,53 рубля, так и за 48,52 рубля.

Самые дорогие в России гамбургеры продаются в Ханты-Мансийском автономном округе. Там средняя цена одного бургера составляет более 250 рублей. Об этом сообщает информационный портал News.ru со ссылкой на данные Росстата за июнь текущего года.

Самая высокая средняя стоимость гамбургера зафиксирована в Сургуте. Там, чтобы полакомиться этой разновидностью сэндвича, придётся отдать около 289,53 рубля за штуку. Дорогие гамбургеры в Белоярском и Салехарде. В этих городах за булку с рубленой жареной котлетой в среднем надо заплатить 223,86 и 194,44 рубля соответственно.

Далее в рейтинге следуют такие города, как Норильск (182,12 рубля), Мурманск (174,55) и Туапсе (174,01).

И, наоборот, наименьшую стоимость за гамбургер отдают жители Борисоглебска (48,52 рубля), Липецка (49,68) и Сыктывкара (51,76).

В Москве это блюдо в среднем стоит 109,15 рубля, а в целом по России — 86,85 рубля.

При этом независимый экономический эксперт Антон Шабанов отметил, что стоимость гамбургера зависит, во-первых, от овощей, соусов и других наполнителей, которые входят в его состав, а во-вторых, от территориального расположения точки продаж.

— Сургут и так далее — там практически девять месяцев в году лежит снег. Поэтому при упоминании подобных городов довольно-таки сложно говорить о дешёвых свежих овощах, которые являются неотъемлемой частью бургера, — отметил эксперт.

Кроме того, Шабанов напомнил, что в северных регионах высокие зарплаты и это отражается на стоимости "всего вокруг". Таким образом, чем выше заработная плата в регионе, тем выше и расходы.