Бузова напугала фанатов рассказами о голодной "диете"

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что не соблюдает режим питания: ест в лучшем случае раз в день, а иногда вообще остаётся без приёма пищи, сообщают "Дни.ру".

Издание обратило внимание на пост звезды в "Инстаграме". В нём Бузова сообщила, что её ждёт "долгожданный ужин".

— Так получается, что реально ем я либо один раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего, — поделилась певица.

Этими сообщениями звезда расстроила фанатов, они посоветовали ей серьёзнее относиться к здоровью — подумать о близких и будущих детях.

— Ты же не робот, Оля, — пишут поклонники в комментариях.

Несмотря на стройное телосложение Бузовой, недавно фанаты приписали звезде беременность.