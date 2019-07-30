Пассажир аэропорта Кольцово прокатился на багажной ленте, чтобы не ждать сумку

Возбуждено административное дело по статье "Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта".

Один из пассажиров в екатеринбургском аэропорту Кольцово залез на транспортёрную ленту и забрал свой багаж, чтобы не стоять в очереди. На него завели административное дело. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Отмечается, что на Урал 65-летний мужчина прибыл из Хабаровска. Он находился в зоне выдачи багажа в терминале А. Не желая стоять в очереди, пассажир сел на транспортёрную ленту и прокатился в багажное отделение за своими вещами.

Там его заметил сотрудник службы авиабезопасности и вызвал транспортную полицию. Мужчине вменяется статья "Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта".