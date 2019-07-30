На Украине рассказали, что покажут на новом русскоязычном телеканале

Русскоязычный телеканал, который власти Украины хотят создать для "борьбы за умы", будет поставлять зрителям развлекательный контент. Там планируют показывать сериалы и ток-шоу, рассказал "Обозревателю" государственный секретарь украинского Министерства информационной политики Артём Биденко.

— С целевой аудиторией нужно говорить на языке, к которому она привыкла. Например, реклама продукции для испаноязычного населения США идёт на испанском языке. Поскольку будут смещаться ориентиры на аудиторию украинскую, но русскоязычную, нужно добавлять развлекательный контент. Это могут быть как сериалы, так и ток-шоу, — пояснил представитель ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, в команде президента Украины Владимира Зеленского хотят, чтобы новый телеканал был государственным. В Киеве считают, что новая "кнопка" сможет усилить позиции руководства страны в "информационной войне" и бороться за умы украинцев, проживающих в ДНР, ЛНР и Крыму, а также граждан России.