На Comic Con в Москву приедет создатель мультфильма "Чип и Дейл"

Стоунс встретится с поклонниками на Аллее авторов, где раздаст автографы и нарисует на заказ портреты любимых персонажей.

В Москву на фестиваль Comic Con приедет режиссёр, сценарист, продюсер и аниматор Тэд Стоунс. Он станет специальным гостем мероприятия, которое пройдёт в "Крокус экспо" с 3 по 6 октября, рассказали организаторы в официальной группе Comic Con Russia в социальной сети "ВКонтакте".

— Именно Тэд подарил тебе любимые мультсериалы детства: "Аладдин", "Геркулес", "Приключения Базза Лайтера". Но главными его творениями стали культовые мультфильмы "Чип и Дейл спешат на помощь" и "Чёрный Плащ", — сказано в посте.

Как ожидается, Стоунс встретится с фанатами на Аллее авторов. Он раздаст автографы, нарисует на заказ портреты любимых персонажей и выступит на сцене фестиваля.