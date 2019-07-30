В Индонезии рассказали о подготовке визита Путина в страну

Президент России Владимир Путин посетит Индонезию. Как сообщил индонезийский посол в РФ Мохамад Вахид Суприяди, визит главы государства в страну подтверждён.

При этом, как отметил Суприяди, дата поездки пока не определена, так как "это не так просто". По его словам, инаугурация президента Индонезии состоится в октябре.

— Мы посмотрим, сможем ли организовать [визит в текущем году] или, я думаю, самое позднее — в начале следующего года, потому что в ноябре предстоит саммит АТЭС, — рассказал он.