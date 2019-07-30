Российский кинематограф встал на стражу исторической справедливости

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в России подготовят первый полнометражный художественный фильм о борьбе с фальсификацией истории.

Продюсером и сценаристом картины выступили бывшие представители Следственного комитета Владимир Маркин и Георгий Смирнов. По словам Маркина, картина основана на реальных событиях. Также он отметил, что проект должен напомнить зрителям о любви к России, о необходимости уважать её защитников и о важности нравственного выбора, дружбы, братства, чести, долга и жертвенности во имя Отечества.

Смирнов, в свою очередь, подчеркнул, что сюжет фильма он почерпнул ещё во время работы в Следкоме, где занимался анализом информационных войн и военных преступлений. Он считает, что в современной России наблюдается острая нехватка "истинно патриотического кино". Его же проект должен заполнить сей пробел.

Сценарист рассказал, что одним из главных героев выступит детдомовец Виталик, перед которым встанет сложный нравственный выбор: перейти на сторону фашистов и выжить либо героически погибнуть за Родину. Георгий Смирнов считает, что в кино должно быть больше примеров самопожертвования во имя страны.

Владимир Маркин добавляет, что за последние годы фальсификация истории и "героизция нацизма" набрали высокие обороты. Не в последнюю очередь, по его мнению, этому потворствовали свободная продажа Mein Kampf в Эстонии и "сомнительные материалы" немецкого издания "Дойче Велле", коверкающие факты о Курской битве. Фильм про детдомовца Виталика же должен внести "определённый вклад в истинную суть всех этих явлений" и помочь молодёжи в них разобраться.

Проект Маркина и Смирнова уже получил общественную и политическую поддержку. В настоящий момент ведутся переговоры с "ведущими кинематографистами", которые помогут воплотить задумку в явь.