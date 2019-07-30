Мать осквернившего Вечный огонь рассказала Лайфу о сыне: Наказание он получил

Женщина отметила, что её ребёнок вёл домашний образ жизни и на улице начал гулять только этим летом.

Мать мальчика, осквернившего Вечный огонь в Саратовской области, в беседе с Лайфом рассказала о сыне. По её словам, ребёнок всегда был спокойным и сейчас сам не понимает, почему так поступил.

— Он сам не понимает, почему он так сделал… Он до этого всё время дома находился, вообще не гулял. А тут друзья прислали сообщение, позвали гулять. Они уже там, на Вечном огне были. Они там пиво пили, — рассказала Юлия.

По словам женщины, теперь подросток точно будет сидеть дома. Юлия отметила, что сын в школе учится на четвёрки и пятёрки, он вёл домашний образ жизни и на улице стал гулять лишь этим летом.

— Наказание своё он уже получил. На себе первый раз испытал такое, что в полицию попал... Он с этими мальчиками даже не дружит. Один —одноклассник. А второй — познакомились совсем недавно, — добавила женщина.