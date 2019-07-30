Беглов ознакомился с ходом ремонта 1-го Инженерного моста

Работы идут с опережением графика, несмотря на существующие сложности. Всё должно завершиться до 15 октября.

Своё 195-летие 1-й Инженерный мост в Санкт-Петербурге встретит обновлённым. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов в ходе инспекции ремонтно-реставрационных работ на этом архитектурном объекте.

Мост, о котором идёт речь, не ремонтировался последние 65 лет. За это время у него деформировалась железобетонная плита пролётного строения, испортилось покрытие самого полотна, отжили своё и перильное ограждение, и декор.

Завершить ремонт предполагалось не позднее 15 октября, однако работы идут с опережением срока. Задача перед реставраторами стоит непростая: перекрывать водную магистраль нельзя, поэтому леса из воды приходится каждый раз убирать для прохода прогулочных судов.

Всего в этом году в Петербурге запланирован ремонт почти 20 мостов. Один из самых больших — Зелёный мост, первый чугунный мост в Северной столице, по примеру которого строились и другие.

— Строился он под телеги, а сегодня там проходит крупный транспорт, в том числе и военная техника, участвующая в парадах. Мы приняли решение к 75-летию Победы мост отремонтировать и обязательно сдать его до 9 Мая 2020 года, — поделился планами Беглов.

К слову, градоначальник поручил привести в порядок не только мост, но и ещё один объект, популярный у туристов.

— Чижик-Пыжик — один из интересных символов нашего города. Мы приведём в порядок площадку, с которой его рассматривают, вымостим её гранитной плиткой, — рассказал он.

Ранее Лайф рассказывал, как Беглов после двухлетней реставрации открыл знаменитый Банковский мост с его легендарными грифонами.