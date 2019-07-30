Помявшая крыши авто танцовщица пожаловалась на травлю в Сети

Девушка собирается выплатить денежные компенсации и извиниться за ущерб автомобилей.

Девятнадцатилетняя девушка, которая накануне устроила танцы на крышах припаркованных автомобилей в Казани, считает необоснованными негативные комментарии, которые пишут ей незнакомые люди в социальных сетях.

Девушка рассказала о травле в Сети: одни комментаторы грозятся её убить, другие угрожают "ноги оторвать", при этом пишут ей незнакомые люди и автовладельцы, на чьих машинах она даже не прыгала.

— Мне неудобно, раскаиваюсь и очень обидно за слова, которые сейчас пишут, — призналась девушка.

Жительница Казани рассказала, что отдыхала в компании друзей и употребляла спиртные напитки, после чего ей пришло в голову станцевать на машине. Изначально девушка начала танцевать на старой машине друга, с которым она договорилась, что в течение месяца отдаст ему 30 тысяч рублей компенсации. Однако после она решила перепрыгнуть дальше.

— Когда я прыгала на "матиз", машина запищала — сигнализация сработала, я с неё упала, и мы убежали с того места, — уточнила девушка.

Видео танца она выложила в свой аккаунт в "Инстаграме", а на следующее утро ролик разошёлся по социальным сетям, а её саму разыскивала полиция. Девушка отметила, что сдалась полиции и написала чистосердечное признание. Теперь в течение десяти дней она собирается возместить ущерб владельцу KIA Rio, поскольку на данный момент только от этого водителя поступило заявление в правоохранительные органы.

— У меня нет номеров водителей, я никак с ними не связана, но в отделе (полиции. — Прим. Лайфа) сказали, что они тоже мне жизнь не хотят портить судимостью. Но мне грозит 15 суток и условный срок. "Порча имущества" и, может быть, ещё грозит "Хулиганство". Но больше всего я надеюсь, что я поговорю с водителями, извинюсь, им всё выплачу и всё будет хорошо, — в заключение сказала девушка.

Напомним, что ранее Лайф писал о резонансной видеозаписи, на которой запечатлено, как девушка прыгает и танцует на крышах машин.